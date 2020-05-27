Александр Овечкин сообщил о рождении второго сына

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27 мая 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

ножки младенца, pixabay.com

Утром в среду, 27 мая, стало известно, что в семье знаменитого хоккеиста Александра Овечкина и его супруги – дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой – Анастасии Шубской родился второй сын.

В конце февраля муж и жена сообщили, что скоро станут родителями во второй раз. В марте они объявили, что у них будет мальчик.

Сегодня Овечкин публично поблагодарил супругу за их "очаровательного малыша". Спортсмен уточнил, что второго сына они решили назвать Ильей. Мальчик появился на свет с ростом 55 сантиметров и весом 3 800 грамм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 27 Май 2020 в 12:41 PDT