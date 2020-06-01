Кэмерон вместе со съемочной группой готов приступить к съемкам

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1 июня 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: кадр из фильма "Аватар"

Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон и его съемочная группа прибыли в Новую Зеландию, чтобы продолжить съёмки фильма «Аватар 2». Информацией об этом в соцсетях поделился продюсер Джон Ландау.

Ландау опубликовал в Instagram фото, на котором они с Кэмероном в защитных масках позируют в аэропорту Веллингтона. Вместе с ними в Новую Зеландию прибыли 54 человека. Продюсер отметил, что вся съемочная группа должна будет две недели соблюдать карантин, после чего они смогут приступить к работе.

Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что премьера «Аватара 2» должна состояться в середине декабря следующего года, и изменять эту дату он не планирует.