Яна Чурикова поделилась своим мнением по поводу идеи с графиком прогулок в Москве

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1 июня 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Яна Чурикова. Фото: Instagram yana_chu

Яна Чурикова поделилась своим мнением о введении в Москве графика прогулок в рамках смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

В разговоре с RT телеведущая отметила, что она пока ограничивается прогулками до магазина.

«Хорошая эта идея или нет, мы узнаем недели через две, когда мы поймём, как москвичи отреагировали в целом», — отметила Чурикова.

Яна также добавила: люди — это не масса, а комбинация индивидуальностей.

«А как индивидуальности отреагируют — это большой вопрос. Это большая проверка для города в целом и его жителей», — считает

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