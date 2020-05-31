Алёна Гаврилова написала после развода с Эмином: «Мир продолжает жить без тебя. Понимать это больно»

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31 мая 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Гаврилова, фото: vk.com/agavrilova777

Модель Алёна Гаврилова немного прожила с певцом Эмином Агаларовым, их дочке Афине только чуть больше года. Для молодой женщины стало полной неожиданностью сообщение Агаларова о разводе с ней.

Бывшая супруга не высказывается о грустном событии в личной жизни, но её поклонники понимают, что такое пережить развод. Вероятно, ей больно, грустно. Алёна в таком состоянии вспомнила высказывание Сергея Бодрова: «Ты останавливаешься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. То есть, в принципе, мир продолжает жить и без тебя. Понимать это — больно. Но важно».

Гаврилова была второй женой Агаларова. Он написал в соцсети: «К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину!»

Мужчина рассказал, что готов к новым отношениям, и у него будут ещё дети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Gavrilova (@agavrilova777) 13 Май 2020 в 7:21 PDT