Гагарина написала длинный пост в соцсети. Поклонники надеялись, про личную жизнь. Но нет

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 мая 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Полина Гагарина, фото: vk.com/polinagagarina

Пользователи сети обсуждают слухи об уходе певицы Полины Гагариной от мужа Дмитрия Исхакова.

Артистка опубликовала в соцсети длинный текст, и все надеялись прочитать признание о расставании со вторым мужем. Но пост певицы оказался размышлением по поводу ситуации с коронавирусом.

Полине Гагариной, как и всем артистам, пришлось находится на самоизоляции. Она была "закрыта" почти два месяца. Но призналась, что этому времени благодарна.

"Помню, как начались новости про вирус... Мы никогда не сталкивались в реальности с тем, что видели про эпидемии в фильмах-катастрофах, с вирусами, о которых знали из истории, например о чудовищной испанке, которая поразила мир 100 лет назад", пишет Полина. "С началом карантина у меня было ощущение, что это всё «неправда», не так серьезно, что вот-вот и мы снова заживем привычной жизнью. Ну неделя, ну две... и вроде как дела есть, и активность съемочная, и концерты продолжаются, пусть и в новом формате. И вот наступил май - у меня поменялся распорядок дня, изменились привычки, появилось время для себя - и впервые в жизни не было суеты. И сейчас бывают дни, когда я забываю, какой сегодня день недели", - рассказала артистка о своей жизни на самоизоляции.

По словам Гагариной, она "очень благодарна этому времени, несмотря на то, что для многих оно действительно стало непростым". "Я желаю всем обрести новую энергию, удачу и возможности. Удивительно открывать себя, удивительно открывать людей вокруг. Давайте вернёмся лучшими в новый мир", - призвала Гагарина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina ???????? (@gagara1987) 26 Май 2020 в 9:45 PDT

Наталья Бочкарёва опубликовала в сети пляжное фото