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Наталья Бочкарёва опубликовала в сети пляжное фото

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Бочкарёва опубликовала в сети пляжное фото
Наталья Бочкарёва, фото: vk.com/nb_official

Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва опубликовала в Instagram пляжное фото. На фото звезда сериала «Счастливы вместе» запечатлена в тунике с огромным декольте, а не в бикини. Фолловеры заметили, как смело выглядит 39-летняя актриса.

В этом году Наталья Бочкарёва одна из первых из знаменитостей начала показывать пляжную фотосессию.
Обычно многие актрисы готовятся к пляжному сезону и уже с майских праздников начинают демонстрировать фото в бикини.
Бочкарёва показала фото из своего архива. «Доброе утро всем! Как настроение? Скажите честно, уже соскучились по морю?», - начала общение с подписчиками в Instagram актриса.

В сети оценили  аппетитную фигуру Бочкарёвой.
Напомним, Бочкарёва в прошлом году была задержана за хранение наркотиков. Тогда она вытащила запрещённые вещества из трусов.

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Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official)

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