Наталья Бочкарёва опубликовала в сети пляжное фото

Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва опубликовала в Instagram пляжное фото. На фото звезда сериала «Счастливы вместе» запечатлена в тунике с огромным декольте, а не в бикини. Фолловеры заметили, как смело выглядит 39-летняя актриса.
В этом году Наталья Бочкарёва одна из первых из знаменитостей начала показывать пляжную фотосессию.
Обычно многие актрисы готовятся к пляжному сезону и уже с майских праздников начинают демонстрировать фото в бикини.
Бочкарёва показала фото из своего архива. «Доброе утро всем! Как настроение? Скажите честно, уже соскучились по морю?», - начала общение с подписчиками в Instagram актриса.
В сети оценили аппетитную фигуру Бочкарёвой.
Напомним, Бочкарёва в прошлом году была задержана за хранение наркотиков. Тогда она вытащила запрещённые вещества из трусов.
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