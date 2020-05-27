Наталья Бочкарёва опубликовала в сети пляжное фото

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27 мая 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Бочкарёва, фото: vk.com/nb_official

Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва опубликовала в Instagram пляжное фото. На фото звезда сериала «Счастливы вместе» запечатлена в тунике с огромным декольте, а не в бикини. Фолловеры заметили, как смело выглядит 39-летняя актриса.

В этом году Наталья Бочкарёва одна из первых из знаменитостей начала показывать пляжную фотосессию.

Обычно многие актрисы готовятся к пляжному сезону и уже с майских праздников начинают демонстрировать фото в бикини.

Бочкарёва показала фото из своего архива. «Доброе утро всем! Как настроение? Скажите честно, уже соскучились по морю?», - начала общение с подписчиками в Instagram актриса.

В сети оценили аппетитную фигуру Бочкарёвой.

Напомним, Бочкарёва в прошлом году была задержана за хранение наркотиков. Тогда она вытащила запрещённые вещества из трусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Bochkareva (@natalia_bochkareva_official) 26 Май 2020 в 12:53 PDT