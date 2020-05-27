Виктория Дайнеко поделилась снимком в сапогах-чулках и мини

Певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками в соцсети снимком в необычном наряде, который подчеркнул стройную фигуру артистки. Знаменитость нередко экспериментирует с модными образами.
На фото Виктория предстала перед фолловерами в мини-халате, напоминающем кимоно, и сапогах-чулках на шнуровке. Образ она завершила гладкой прической, собрав волосы в "хвост". Дайнеко подписала снимок словами: "Сейчас бы устроить бьюти-девичник".
Подписчики оценили образ певицы. Пользовательница с ником @darima67 написала: "Виктория, ты классная и талантливая, успешных аншлагов творчестве". В свою очередь @v_andrey28 отметил "Красотка. Ножки идеальные, просто шедевр".
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