Виктория Дайнеко поделилась снимком в сапогах-чулках и мини

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27 мая 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

певица Виктория Дайнеко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками в соцсети снимком в необычном наряде, который подчеркнул стройную фигуру артистки. Знаменитость нередко экспериментирует с модными образами.

На фото Виктория предстала перед фолловерами в мини-халате, напоминающем кимоно, и сапогах-чулках на шнуровке. Образ она завершила гладкой прической, собрав волосы в "хвост". Дайнеко подписала снимок словами: "Сейчас бы устроить бьюти-девичник".

Подписчики оценили образ певицы. Пользовательница с ником @darima67 написала: "Виктория, ты классная и талантливая, успешных аншлагов творчестве". В свою очередь @v_andrey28 отметил "Красотка. Ножки идеальные, просто шедевр".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) 26 Май 2020 в 7:36 PDT