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Сигал и Депардье не претендуют на господдержку бизнеса в России

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сигал и Депардье не претендуют на господдержку бизнеса в России
Стивен Сигал. Фото: соцсети

Знаменитые актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, которые являются российскими гражданами, заявили, что не станут претендовать на господдержку бизнеса, которая в стране оказывается пострадавшим от коронавируса компаниям.

Представители артистов отметили, что их клиенты - далеко не самые бедные люди, и готовы справляться самостоятельно. «У Стивена зарегистрировано ИП в России, но он не самый бедный человек. Он не будет претендовать на господдержку в России, это нужно молодым предпринимателям», - заявил агент Сигала.

Представитель Жерара Депардье также отметил, что артист не намерен подавать заявление на получение помощи от государства.

АБ

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