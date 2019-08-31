Французский киноактер Жерар Депардье сыграет генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме про события «Пражской весны» 1968 года, когда в Чехословакию были введены войска пяти стран Варшавского Договора.

Операция, получившая кодовое название "Дунай", преследовала цель прекратить происходивший в ЧССР процесс реформ, инициированных первым секретарем ЦК КП Чехословакии Александром Дубчеком. Тем более удивителен выбор актеров, пишут в Сети. "Была бы комедия - другое дело, а так Депардье в роли Брежнева - сомнительный кастинг", - комментируют пользователи.

Тем не менее, продюсер фильма Андрей Антонио Лека сообщил, что переговоры с участием Депардье и его команды начнутся в Париже в сентябре. Роль лидера чехословацкого сопротивления Александра Дубчека должен получить «известный в мире актер», пишет портал ČeskéNoviny.cz. ⠀

А вот нам кажется, что несмотря на комедийное амплуа, Депардье внешне вполне похож на своего героя, хотя смотрите сами.