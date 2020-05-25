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Модель Барбара Пино: «Я не вижу себя домохозяйкой»

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Модель Барбара Пино: «Я не вижу себя домохозяйкой»
Барбара Пино. Фото: Instagram solansbarbara

Вчера стала известна победительница проекта «Холостяк». Ей стала модель Барбара Пино. Девушка рассказала, какой она видит жизнь со своим избранником.

Барбара уверена: не имеет никакого значения, где они будут жить. Главное — быть вместе.

«Я себя не вижу домохозяйкой», - говорит она.

Модель поделилась: она будет работать и заниматься тем, что умеет и что у нее хорошо получается. Но семья всегда будет на первом месте.

«Доверие и уверенность в партнере – только так можно создать полноценную семью», - заключила Пино.

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ЕЧ

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