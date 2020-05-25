Сергей Лазарев пояснил, почему редко показывает детей

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25 мая 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сергей Лазарев с детьми. Фото: Instagram lazarevsergey

Сергей Лазарев пояснил, почему он редко показывает детей. Певец признается: малыши для него слишком много значат и будут уязвимым местом для тех, кто желает ему зла.

У артиста подрастают двое наследников - Никита и Анна. Звезда тщательно скрывает их от широкой публики, ведь Лазарев считает, что дети могут пострадать от его популярности.

«Дети — это моя жизнь. И я понимаю, что они будут когда-то мишенью для тех, кто хочет уколоть меня. Они встретятся с действительностью, и я буду защищать их, как могу», — подчеркивает Сергей.

Также исполнитель отмечает: сейчас ему легче спрогнозировать самый плохой сценарий и подготовиться к нему.

«Жизнь, когда бьет — это очень больно, поэтому лучше быть готовым», — сказал он.

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