Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Светлана Лобода поздравила младшую дочку. Малышке Тильде исполнилось два года

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Лобода поздравила младшую дочку. Малышке Тильде исполнилось два года
Светлана Лобода. Фото: Instagram lobodaofficial

Младшей дочери Светланы Лободы 19 мая исполнилось 2 года. Певица трогательно поздравила малышку в соцсети.

Светлана выставила в своем Instagram фотографии с наследницами – Тильдой и Евой.  Также Лобода показала кадр, где она держит младшего ребенка на руках. К слову, артистка  до сих пор не спешит показывать лицо девочки, публикуя в личном блоге лишь редкие фото со спины.

«Сегодня два года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны. С Днем Рождения, доченька», -написала звезда.

Поклонники не остались в стороне и оставили в комментариях много теплых слов имениннице и ее звёздной маме.

Ранее сообщалось: актриса Екатерина Волкова рассказала, как поднять настроение в период карантина.

ЕЧ

Общество

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 8 894 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 8 894. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью