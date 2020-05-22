Светлана Лобода поздравила младшую дочку. Малышке Тильде исполнилось два года

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22 мая 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Лобода. Фото: Instagram lobodaofficial

Младшей дочери Светланы Лободы 19 мая исполнилось 2 года. Певица трогательно поздравила малышку в соцсети.

Светлана выставила в своем Instagram фотографии с наследницами – Тильдой и Евой. Также Лобода показала кадр, где она держит младшего ребенка на руках. К слову, артистка до сих пор не спешит показывать лицо девочки, публикуя в личном блоге лишь редкие фото со спины.

«Сегодня два года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны. С Днем Рождения, доченька», -написала звезда.

Поклонники не остались в стороне и оставили в комментариях много теплых слов имениннице и ее звёздной маме.

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