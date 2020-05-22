Актриса Екатерина Волкова рассказала, как поднять настроение в период карантина

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22 мая 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Екатерина Волкова. Фото: Instagram wolkovawolka

Екатерина Волкова не унывает в период самоизоляции. Актриса поделилась, как можно поднять себе настроение в это непростое время.

Сама Волкова отмечает, что ей повезло. Карантин артистки – это отпуск на даче. Екатерина давно мечтала о своем доме, два года строила его.

«В нашей 50-метровой московской квартирке не представляю, как бы всей семьей выдержали изоляцию. Я оценила всю благодать земли, насладилась мгновениями, когда посаженные осенью луковички расцветают тюльпанами, нарциссами», - рассказала женщина.

Звезда уверена: чтобы не унывать, стоит подумать о месте, где можно отвести душу.

«С садом-огородом или без них. Земля дает силы», - заключила Екатерина.

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