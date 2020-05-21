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Бывший муж Лолиты Иванов попал в больницу после избиения или ДТП. У мужчины тяжелые травмы

, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший муж Лолиты Иванов попал в больницу после избиения или ДТП. У мужчины тяжелые травмы
Дмитрий Иванов, фото из Instagram

Дмитрий Иванов, бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по игре в сквош, находится в одной из больниц Москвы. Рядом с мужчиной находится его новая женщина Ольга.  У пятого мужа Лолиты такие тяжелые травмы, что ему может потребоваться помощь челюстно-лицевого хирурга.

Дмитрий поступил в больницу несколько дней назад ночью, у него была разбита голова, - сообщает «СтарХит». В палату к Иванову пускают только самых близких людей. Они скрывают информацию о госпитализации Дмитрия.

О происшествии известно следователям. У них две основные версии. По одной из них, Иванов попал в ДТП. По другой версии мужчина был жестоко избит неизвестными.

Артистка долго разводилась с пятым мужем. Иванов наконец добился развода от Лолиты и сразу пошел в полицию 

ИЧ

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