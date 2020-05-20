Певица Согдиана сменила образ

Наши звезды времени на самоизоляции зря не теряют. Например, певица Согдиана решила сменить образ.
Артистка продемонстрировала перемены в своем профиле в Instagram. Она выставила фотографию, на которой видно: теперь исполнительница – обладательница светлых волос.
«Когда однообразие самоизоляции начинает напрягать, хочется чего-то поменять», - подписала девушка.
Согдиана спросила у своих фолловеров, как им преображение. И, судя по комментариям, поклонники остались довольны и поддержали своего кумира.
Ранее сообщалось: Елена Степаненко оценила себя на фото в леопардовых лосинах.
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Когда однообразие самоизоляции начинает напрягать, хочется чего-то поменять. ????✌???????? Вам как?)) #несалон #насдвое #всеправиласоблюдены