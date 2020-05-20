Певица Согдиана сменила образ

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20 мая 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

Согдиана. Фото: Instagram sogdianamusic

Наши звезды времени на самоизоляции зря не теряют. Например, певица Согдиана решила сменить образ.

Артистка продемонстрировала перемены в своем профиле в Instagram. Она выставила фотографию, на которой видно: теперь исполнительница – обладательница светлых волос.

«Когда однообразие самоизоляции начинает напрягать, хочется чего-то поменять», - подписала девушка.

Согдиана спросила у своих фолловеров, как им преображение. И, судя по комментариям, поклонники остались довольны и поддержали своего кумира.

Ранее сообщалось: Елена Степаненко оценила себя на фото в леопардовых лосинах.