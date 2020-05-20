Елена Степаненко оценила себя на фото в леопардовых лосинах

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20 мая 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Степаненко, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Елена Степаненко, пока нет концертов из-за распространения коронавируса, разобрала дома альбомы с фотографиями. Один из снимков ей даже захотелось показать своим поклонникам. На архивном фото молодая Степаненко запечатлена в леопардовых лосинах.

Бывшая супруга юмориста, народного артиста Евгения Петросяна убеждена, что женщины должны быть непредсказуемы. Но это фото в лосинах ее заинтриговало: «Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то?»

Елена Степаненко очень похудела после расставания с Петросяном. И фолловеры ей написали комментарии к фото: «Какая хорошенькая! Куда ОН смотрел?» «Вы сейчас вернулись в тот образ, только стали моложе, красивее и стройнее» «У вас такие красивые ноги, что внимания на леопардовые лосины не хватает!»

Елена Степаненко - заслуженная артистка, артистка эстрады, юмористка, пародистка, певица и поэтесса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шоу Ещё Не Вечер! (@esheneve4er) 19 Май 2020 в 7:18 PDT

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