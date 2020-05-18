Степаненко решила похулиганить и разместила фото в платье без важной части

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18 мая 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Степаненко, Maxim Burlak/Russian Look

Российская юмористка и телеведущая Елена Степаненко опубликовала в Instagram архивную фотографию, на которой запечатлена в длинном платье в пол: "мужчинам есть что додумать".

"Мне очень нравятся длинные юбки и платья", - написала она в сообщении под фотографией, на которой она в платье без бюстгальтера. Подписчики сразу оценили снимок и начали усыпать Степаненко комплиментами.

Снимки омолодившейся и похудевшей Елены Степаненко просмотрела пластический хирург Мадина Байрамуков.