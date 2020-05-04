Пластический хирург оценил операции Степаненко

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4 мая 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Собеседник"

Фото: соцсети

Снимки омолодившейся и похудевшей Елены Степаненко просмотрела пластический хирург Мадина Байрамукова. По ее словам, ведущая и юмористка активно взялась за свою внешность, и оценила ее преображение в миллион рублей.

«Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика — подтяжка шеи и нижней трети лица», — считает специалист. А началось преображение с похудения – при этом сказать, является ли оно результатом диеты или бариатрии, сложно.

Врач советует Елене Степаненко не останавливаться на достигнутом и поддерживать эффект от операций за счет вспомогательных процедур.