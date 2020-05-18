Одной «счастливой» парой в российском шоу-бизнесе стало меньше - певица Полина Гагарина ушла от мужа

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18 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Счастливых пар в российском шоу-бизнесе становится все меньше, 33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться. Как говорят в близком окружении пары, супруги не живут вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали.

Спокойное и незаметное расставание уже сказывается на бизнесе, в ООО «Полина Гагарина» сменился генеральный директор. И не трудно было догадаться, что до недавнего времени им был муж певицы. Буквально три недели назад Исхаков был уволен, а его должность, как удалось выяснить Super, теперь занимает некая Юлия Экс.

В разговоре с журналистами Дмитрий Исхаков не стал опровергать информацию о том, что они с женой расстались, однако пояснил, что официального расторжения брака у них пока не было