Дана Борисова считает, что Волочкова скоро может «задохнуться в сауне»

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18 мая 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Дана Борисова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Телеведущая Дана Борисова заявила, что у балерины Анастасии Волочковой серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, танцовщице нужно оказать помощь, а то когда-нибудь «она подожжет веточку и задохнётся в сауне».

«Чести и достоинства у Анастасии давно нет. Они давно пропиты. У нее опухшее лицо. Мешки алкоголицы под глазами. Лицо все время красное. Она – алкоголик, зависимый человек … Она может набухаться и пойти в сауну. Подожжет веточку и задохнется», - высказал телеведущая в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Борисова отметила, что Волочкова сама не признается в своих проблемах, а подобный инцидент может произойти в ближайшие месяцы. Телеведущая предложила балерине отправиться «бесплатно» в центр на Самуи в Таиланде. Она даже назвала танцовщицу одной из самых красивых женщин в прошлом, и готова за свою критику ответить в суде.