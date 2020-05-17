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Никас Сафронов рассказал подробности романа с Натальей Ветлицкой

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Никас Сафронов рассказал подробности романа с Натальей Ветлицкой
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Никас Сафронов

64-летний художник Никас Сафронов впервые рассказал подробности романа с популярной певицей Натальей Ветлицкой. Мужчина говорит, что исполнительница суперхита «Посмотри в глаза» сама стала инициатором.

Как рассказал художник в программе "Секрет на миллион", они познакомились в начале 90-х на одной из вечеринок. В результате между знаменитостями произошла интимная близость. Сафронов признался, что "потом не мог заснуть". Певицу он охарактеризовал как милого, прекрасного, творческого человека. Роман их оказался быстротечным, одна, две встречи - и всё.  Расставание с Ветлицкой не было скандальным и не сопровождалось выяснением отношений.

Живущая в Испании отечественная певица Наталья Ветлицкая рассказала, что недавно переболела странным вирусом. Она допускает, что это мог оказаться нашумевший COVID-19.

НС

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