Адвокат Муцениеце не имеет претензий к ОВД из-за задержания актрисы

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, которую накануне задержали сотрудники полиции из-за нарушения режима самоизоляции, прокомментировала инцидент: "полиция просто делает свою работу".
Как отметила женщина в своем Instagram, актриса "оказалась не в нужном месте, не в нужное время, но главное, что я оказалась в нужном месте и в нужное время". К ОВД у нее никаких вопросов. Она подчеркнула, что Муцениеце намерена побороться за аллею, которую хотят вырубить в Москве, но "шансов мало".
Видео, как актриса Муцениеце была задержана полицией
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