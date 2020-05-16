Видео, как актриса Муцениеце была задержана полицией

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16 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram, Агата Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце была задержана стражами порядка якобы за нарушение режима самоизоляции. Супругу Павла Прилучного доставили в местный отдел полиции, сейчас конфликт исчерпан, она отпущена.

"Что я нарушила? Карантин? Нельзя останавливаться!" - отметила она в соцсети. Муцениеце возмутилась из-за вырубки деревьев на Березовой аллее в Москве. Актриса стала спорить с полицейскими, после чего ее и доставили в отделение. Потом артистку отпустили за неимением состава преступления.

Ранее Агата Муцениеце ответила «диванным критикам» на их замечания по поводу ее поведения во время развода с актером Павлом Прилучным.