Мария Горбань сообщила, что она и ее семья переболели коронавирусом

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16 мая 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: www.instagram.com/gorban_masha/

Мария Горбань в своем Instagram призналась, что она и ее семья переболели коронавирусом. Актриса рассказывает, что у неё было воспаление лёгких, температура и жутко выкручивало тело.

"На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую", — отметила актриса. Мария два месяца назад изолировалась с родными за городом и не представляет, как они могли заразиться. "Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят ... это жизнь !!!", - отметила Горбань.

На фотографии Мария держит сертификат прошедшего тестирование пациента и значок, подтверждающий иммунитет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 16 Май 2020 в 5:25 PDT