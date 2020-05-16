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Муцениеце официально обратилась в суд и сообщила: «развод двигается потихоньку»

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Муцениеце официально обратилась в суд и сообщила: «развод двигается потихоньку»
Агата Муцениеце, фото: vk.com/agataagata8

Актриса Агата Муцениеце 15 мая документы на развод с Павлом Прилучным. Данная информация появилась на сайте Головинского районного суда Москвы. Агата подтвердила информацию о заявлении в беседе с актрисой Анной Банщиковой.

31-летняя Агата недавно удивила своих поклонников новостью, что ее супруг, отец их двоих детей Павел Прилучный поднимает на нее руку. Женщина пыталась сохранить отношения с мужем, терпела.  Но все-таки решилась на развод.

По ее словам, жизнь у них была эмоциональной. Агата сожалеет, что они "с человеком на букву П", развестись красиво не могут.
Сегодня актриса попала в полицию за нарушение режима самоизоляции.

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