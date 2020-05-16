Дочь-подростка звезды 90-х Лики Стар сбил автомобиль, но певица не винит водителя

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16 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Лика Стар с дочерью и сыном, фото: instagram.com/likastar_official

Певица Лика Стар, получившая популярность в 90-х, рассказала о ДТП, в которое попала ее 15-летняя дочь Аллегра. Артистка с детьми живет в Италии, в этой стране, как известно, были введены ограничения из -за коронавируса.

Дочь певицы, как только ввели послабление, поехала на пляж на велосипеде, и девочку сбил автомобиль.

Лика Стар рассказывает, что увидела пострадавшую в ДТП дочь с разбитым лицом. Девочка госпитализирована, ей в больнице наложили гипс. Ребенок артистки пока остается в больнице, за ней наблюдают медики. Лика Стар заявила, что не винит автомобилиста в инциденте. Она считает, что в ДТП виноват коронавирус.

Певица полагает, что за период карантина люди отучились быть внимательными на улице, некоторые вообще дезориентированы и испытывают стресс. Лика Стар призвала родителей сейчас особенно следить за своими детьми, которые, выйдя из карантина стали более уязвимыми перед угрозами внешнего мира.

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