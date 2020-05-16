Дмитрий Тарасов назвал «истинную причину» развода с Ольгой Бузовой: «Я все свои условия выполнил»

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16 мая 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cosmo.ru

фото:Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский футболит Дмитрий Тарасов откровенно ответил на вопрос о расставании с телеведущей Ольгой Бузовой. Спортсмен поведал «истинную причину» разрыва, и дело совсем не в изменах.

«Я люблю детей, всегда мечтал о детях. У меня есть ребенок от первого брака, где отношения не сложились. Я хотел семью с детьми … Она хотела свадьбу. Я только пережил тяжелый развод. Я не хотел этого. Но она сказала, что тогда и детей не будет, дети только после свадьбы. Сошлись на том, что договорились заключить брачный контракт. О детях в нем речи не было», - высказал он.

Тарасов признался, что они долгое время сдавали анализы и лечились, но это не давало никаких результатов. Кроме того, Бузова обвиняла его в том, что он не может иметь детей. По его словам, он даже предлагал сделать ЭКО.

«Я все свои условия выполнил. Что она дала взамен? Любовь? Ну да, первый период был супер. Больше я ничего не получил», - вспоминает он.

Однако Тарасов сожалеет, что после развода не оставил Бузовой иномарку, из-за которой было столько разговоров. Он считает, что телеведущая сама начала «лить грязь» в их отношения. По его словам, она хотела устроить проблемы, рассказав серьезным людям, что он угрожает ей и хочет убить.

«Может, это прозвучит грубо, но я рад, что у меня не было детей с ней. Потому что сейчас у меня есть то, о чем я мечтал», - заключил футболист, пожелав Бузовой счастья с новым избранником Давидом Манукяном.