Ольга Бузова назвала причину развода с Дмитрием Тарасовым: «Хотела всю машину обложить тухлыми яйцами»

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27 апреля 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова раскрыла детали развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Известно, что пара официально рассталась в 2017 году.

«Он переживал, что закончит карьеру футболиста — правильно переживал, она уже закончилась. Но я ему тогда ответила: «Даже если ты без ног останешься, то я твою голову в банку посажу, и буду носить с собой», - призналась певица.

Сейчас Бузова с иронией вспоминает конфликт при разводе с Тарасовым, но тогда ей было не до смеха. По ее словам, экс-супруг требовал вернуть машину, дом и дорогие подарки.

«Хотела всю машину обложить тухлыми яйцами, везде помет и навоз - чтобы это воняло. И на этой машине врезаться в кафе, она бы раздолбалась!» - высказала она, отметив, что в итоге «намыла» автомобиль и привезла все документы.

Бузова отметила, что тот сложный этап пройден, и теперь она снова обрела счастье в лице блогера и рэпера Давида Манукяна.

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