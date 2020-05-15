Мать рэпера Тимати задумалась об удалении своих социальных сетей из-за нападок хейтеров

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, задумалась об удалении своего аккаунта из социальных сетей. Она устала от хейтеров и сплетников.
Она рассказала, что завела страницу в соцсети за два года до появлении Алисы - дочери Тимати и модели Алены Шишковой. Когда девочка появилась на свет, Юнусовой захотелось делиться с интернет-пользователями радостными моментами из их жизни. Женщина и раньше, и сейчас много времени проводит с внучкой.
"Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство. У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться, тогда зачем?", - пояснила мать Тимати.