Мать рэпера Тимати задумалась об удалении своих социальных сетей из-за нападок хейтеров

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15 мая 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Фото: Instagram

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, задумалась об удалении своего аккаунта из социальных сетей. Она устала от хейтеров и сплетников.

"Людей всегда будоражили интриги, скандалы и расследования. В нынешней ситуации самоизоляции это особенно обострилось. Подсматривать в чужую замочную скважину - особый вид удовольствия, а слив застоявшихся в четырех стенах эмоций - вид развлечений", - написала Юнусова.

Она рассказала, что завела страницу в соцсети за два года до появлении Алисы - дочери Тимати и модели Алены Шишковой. Когда девочка появилась на свет, Юнусовой захотелось делиться с интернет-пользователями радостными моментами из их жизни. Женщина и раньше, и сейчас много времени проводит с внучкой.

"Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство. У меня нет идеи продвижения страницы, цели прославиться, тогда зачем?", - пояснила мать Тимати.