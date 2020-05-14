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Оливье Саркози разводится с Мэри-Кейт Олсен

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Оливье Саркози разводится с Мэри-Кейт Олсен
фото: pixabey

Оливье Саркози, брат экс-президента Франции Николя Саркози, и американская актриса Мэри-Кейт Олсен разводятся. Инициатором развода стала 33-летняя Олсен. Заявление она подала еще в апреле, но из-за пандемии коронавируса процесс затормозился. Сейчас девушка пытается как можно быстрее ускорить процесс развода. 

Оливье Саркози намерен выселить Олсен из нью-йоркских апартаментов и уже расторг договор аренды. Пара познакомилась восемь лет назад, а спустя несколько лет тайно поженились. Что стало причиной размолвки – неизвестно, но инсайдеры утверждают, что в последнее время их отношения стали напряженными.

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