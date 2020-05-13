Собчак рассказала о «семейном бюджете»

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13 мая 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Ксения Собчак, Instagram

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась подробностями личной жизни. Светская львица рассказала, как в браке с режиссером Константином Богомоловым распределены финансовые обязанности.

Собчак призналась, что в их семье каждый ведет свой бюджет. По ее словам, она сразу дала понять будущему мужу, что хочет быть независимой в финансовом плане. Телеведущая отметила, что они оба отлично зарабатывают и всем довольны.

Кроме того, они делают совместные покупки для дома, а что касается ужинов в ресторанах все оплачивает супруг. При этом некоторые покупки совершает только Собчак. Она добавила, что экономить на себе не привыкла и не собирается этого делать.

«Мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться - не выпячивать, но гордиться», - пояснила она.

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