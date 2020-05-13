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Безруков показал фото старшей дочери в нежном образе с цветами

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Безруков показал фото старшей дочери в нежном образе с цветами
Фото: Сергей Безруков, Instagram

Известный российский актер Сергей Безруков поделился с поклонниками весенним снимком старшей дочери Марии. Сейчас знаменитость отдыхает вместе с супругой режиссером Анной Матисон и детьми на даче.

На снимке 3-летняя девочка позирует в полосатом сарафане и с соломенной шляпкой в руках, нежный образ дополняет венок из ярко-желтых одуванчиков. «Как с открытки… Машенька, доча! Самоизоляция и дети», - обратился к подписчикам актер.

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова Марина Зудина не смогла оставить без внимания фотографию юной наследницы, отметив, что она «очень красивая». Поклонники поддержали мнение главной героини сериала «Содержанки». 

Ранее актер Данила Козловский показал трогательные снимки с дочкой. 

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

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