На Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую подали в суд. Продюсера и певицу обвинили в «бессовестном воровстве»

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13 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

На Виктора Дробыша и Настасью Самбурскую подали в суд за кражу стихотворения. В литературных махинациях парочку обвинила поэтесса Анастасия Рыбачук. Всё из-за "Мечты" — именно так называется стихотворение, которое, по мнению девушки, у неё украли.

Как пишет telegram-канал "Mash", иск о нарушении авторских прав и требование взыскать с виновников 1,5 млн. рублей уже в суде. Сочинительница утверждает, что песня Самбурской "Старая" — это её творение. За запись отвечал как раз продюсерский центр Дробыша.

Сам продюсер называет Рыбачук мошенницей и утверждает, что "если таких песен не будет на земле - ничего страшного и не случится.

«Это какая-то сумасшедшая. Недобросовестный композитор принёс песню, сказал, что всё нормально, а потом, когда песня вышла, она задним числом захотела забрать. Они меня уговаривали песню сделать – поэтесса и композитор. А потом надо было прийти в офис и подписать бумагу. И вот автор музыки пришёл и говорит: «Я подпишу, а она попозже». А мне было плевать, я же не собираюсь забирать авторство. Но она не пришла, дождалась, когда песня выйдет, — налицо мошенничество бестолковое. Но песня оформлена на неё, никто ничего не воровал. Мне, вообще, глубоко наплевать. Такие песни — ничего не случится, если они вообще не будут существовать на земле», - цитирует Дробыша издание "Подъем".