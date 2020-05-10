Сын Рыбина и Сенчуковой поразил пользователей неземной красотой

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10 мая 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Рыбин и Сенчукова, фото: vk.com/rybsen

Новое фото 21-летнего сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василия, которое он разместил на личной странице в сети Instagram, поразило пользователей сети. "Настоящий викинг!"

"Чувствуется внутренняя сила. Обаятельный парень", "Просто викинг! До чего хорош собой", "Сразу видно, родился по большой любви! И, ум присутствует", "Генетика шикарная", - пишут в комментариях.

Многие восхищаются спортивной фигурой Рыбина-младшего. По словам юноши, такому внешнему виду он обязан регулярным тренировкам в спортивном зале.

Василий пробует себя в качестве модели, участвует в различных фотосессиях и рекламных компаниях,учится во МГИК на режиссера театральных представлений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий ( V I K ) Рыбин (@basil_r_official) 9 Май 2020 в 3:13 PDT