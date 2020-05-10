Сын Рыбина и Сенчуковой поразил пользователей неземной красотой

Новое фото 21-летнего сына Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василия, которое он разместил на личной странице в сети Instagram, поразило пользователей сети. "Настоящий викинг!"
"Чувствуется внутренняя сила. Обаятельный парень", "Просто викинг! До чего хорош собой", "Сразу видно, родился по большой любви! И, ум присутствует", "Генетика шикарная", - пишут в комментариях.
Многие восхищаются спортивной фигурой Рыбина-младшего. По словам юноши, такому внешнему виду он обязан регулярным тренировкам в спортивном зале.
Василий пробует себя в качестве модели, участвует в различных фотосессиях и рекламных компаниях,учится во МГИК на режиссера театральных представлений.
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