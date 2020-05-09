Бочкарева в соцсети устроила «косплей на дедов» и возмутила подписчиков

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9 мая 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Бочкарева. Фото: соцсети

Актриса Наталья Бочкарева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию, на которой предстала в крайне неожиданном образе. Артистка в военной форме и на танке поздравила подписчиков с Днем Победы.

«Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек!» - подписала снимок Бочкарева.

Не все поклонники актрисы оценили такой креатив. Некоторые сочли фотографию пошлой и даже кощунственной. «Косплей на дедов?» - возмутились в Сети.

Однако не все негативно отнеслись к новой публикации артистки. Некоторым идея понравилась, они поздравили актрису в ответ.