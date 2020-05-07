Киселёв считает, что россияне «не заслужили» отмены ограничений

Дмитрий Киселев выразил мнение, что россияне «не заслужили» отмены ограничений, ранее введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, граждане сами виноваты в том, что до сих пор живут в самоизоляции.
Киселев заявил, что если темпы прироста заболевших останутся такими же, то уже к концу недели заболевших в стране станет более 200 тысяч человек.
«Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений. Надо жёстче, иначе станем терять всё больше врачей, и волна захлестнёт с той же скоростью», - считает журналист.
Ранее Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус "выдыхается".