Киселёв считает, что россияне «не заслужили» отмены ограничений

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7 мая 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Киселев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Anatoly Lomokhov.jpg

Дмитрий Киселев выразил мнение, что россияне «не заслужили» отмены ограничений, ранее введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, граждане сами виноваты в том, что до сих пор живут в самоизоляции.

Киселев заявил, что если темпы прироста заболевших останутся такими же, то уже к концу недели заболевших в стране станет более 200 тысяч человек.

«Своим поведением не заслужили плато, а значит — и послабления ограничений. Надо жёстче, иначе станем терять всё больше врачей, и волна захлестнёт с той же скоростью», - считает журналист.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус "выдыхается".