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«Дом-2» остался без дома в Москве

, 22:45 [ «Аргументы Недели» ]

«Дом-2» остался без дома в Москве
фото из соцсети ВКонтакте

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2». Павильоны и декорации реалити-шоу находились на территории Троицкого административного округа. На месте съёмочных павильонов должна пройти дорога из Саларьева до деревни Марьино, поэтому снесли.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что владельцы участка и объектов «Дома-2» получили компенсации.

Для съемок шоу власти выделили компании новый участок, который гораздо больше по площади. Прежний участок занимал 2,5 тыс. кв. метров, новый участок займет 4 тыс. кв. метров.

ИЧ

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