Поздравляя мужа с 55-летием, Юлия Меньшова напомнила про грязные носки и немытые тарелки

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6 мая 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Гордин, фото: facebook.com/igor.gordin

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова искренне и оригинально поздравила своего мужа актера Игоря Гордина с днем рождения. Гордину 6 мая исполнилось 55 лет. Меньшова рассказала, что праздник отметили дома, в кругу семьи.

Телеведущая перечислила все достоинства любимого мужа: мудрый, великодушный, умеет ее рассмешить и веселить, играл с детьми, когда они были маленькими. Но не забыла и про минусы. Почему-то именно в праздничный день Меньшова напомнила мужу: "Не разбрасывай носки по квартире и не ставь посуду рядом с раковиной, Игорь, а внутрь, внутрь раковины, это же так просто, сколько ж можно повторять...". Как думаете, пошутила?

"Празднуем в теплой дружеской компании, строго семейной", – написала Юлия Меньшова в Инстаграм и расхвалила мужа: "Глядя на тебя и широту твоего взгляда на мир и на людей, я усмиряла столь свойственный мне максимализм. Обнаруживала резкость своих суждений на контрасте с твоим великодушием и мудростью" и "Я никогда не умела так здорово играть с нашими детьми, как это делал ты".

Сын Меньшовой и Гордина Андрей пошел по стопам знаменитых родителей. Дочь Таисия моложе брата на пять лет.