Дану Борисову выгнали с телешоу, сильно кашляла

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6 мая 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Anatoly Lomohov/Russian Look, Дана Борисова

Приступ кашля одолел Дану Борисову на съемках одного телешоу. Об этом она рассказала в соцсети. Знаменитость не поддерживала режим самоизоляции и продолжала посещать телестудии в качестве приглашенного гостя.

На днях Дану выгнали из студии одного из федеральных телеканалов. У Даны Борисовой не получилось досидеть до конца съёмочного процесса, так как её охватил сильный кашель. Началась, по ее словам, паника. Окружающие попросили звезду покинуть помещение и надеть маску. Борисова позднее проконсультировалась и теперь уверена, что кашель вызван обострением старого хронического заболевания.

Дана не скрывает, что до этого подозревала у себя коронавирус. Тест оказался отрицательным.