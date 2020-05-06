Звезда фильмов для взрослых из Тюмени решила усыновить ребенка: «Мне нужен кто-то, о ком я буду заботиться»

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6 мая 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Любовь Бушуева, более известная как порнозвезда Лора Тейлор, планирует завести ребенка. Девушка является уроженкой города Ишим Тюменской области.

«Родить ребенка или усыновить? Думаю, что усыновить. И, конечно, девочку … У меня большой дом, да, четырехэтажный … и мне нужен кто-то, о ком я буду заботиться», - обратилась девушка в своем влоге на своем Youtube-канале.

Кроме того, Лора отметила, что не может найти достойного мужчину.

Пользователи негативно отнеслись к идее порноактрисы: «Только вот дочку чему научить сможет? Скрывать прошлое не выйдет, правду все равно когда-нибудь узнает. Это травма для ребенка».

Ранее актриса Светлана Бондарчук показала редкое фото младшей дочери.