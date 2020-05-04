Little Big зажигают. Очередной клип преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

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4 мая 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube. Это уже четвертая работа коллектива, преодолевшая такой высокий порог на видеохостинге.

Видеоклип был размещен 5 месяцев назад. Ранее рубеж в 100 миллионов просмотров также преодолели клипы группы I’m OK , Faradenza и Skibidi . По словам лидера группы Little Big Ильи Прусикина, клип Skibidi - самый просматриваемый русский видеоролик на YouTube.

Little Big должны были выступить на конкурсе «Евровидение-2020» с новой композицией Uno. Однако из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений состязание сначала решили отменить, а затем провести онлайн, но уже не в формате конкурса, а как онлайн-концерт.

16 мая Первый канал покажет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами.