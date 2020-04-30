Шоу, заменившее в этом году «Евровидение», можно будет посмотреть в прямом эфире

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30 апреля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ddp Images/Keystone Press Agency, Евровидение

16 мая Первый канал покажет музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами. В этот день должен был состояться финал конкурса "Евровидение 2020" в Роттердаме.

Соревноваться в шоу никто не будет, оно "станет своеобразным чествованием всех песен, которые должны были представлять свои страны на конкурсе в Роттердаме", отмечает пресс-служба телеканала. Также все участники "Евровидения-2020", будучи у себя на родине, совместно исполнят песню Love Shine A Light британской группы Katrina and the Waves, которая победила на конкурсе в 1997 году.