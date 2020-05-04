Обратный отсчет. Автор

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4 мая 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

На официальном сайте автора «Сумерек» Стефани Майер начался обратный отсчёт, который должен закончиться 4 мая. Поклонники уверены, что в этот день станет доступна к покупке новая книга популярной "Саги".

Ведь общеизвестен факт - более десяти лет назад Майер запланировала опубликовать "Солнце полуночи", книгу, события в которой рассказаны от лица вампира Эдварда. Но черновики просочились в Сеть, и писательница отказалась от идеи. Заявляя, что книга, похоже, проклята.

Теперь поклонники считают, что Майер все-таки закончила роман. О чем он будет - не знает никто, но фанаты по всему миру ждут продолжения истории своих любимых героев. Ждут все десять лет и вот теперь считают дни и часы.