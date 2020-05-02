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Дана Борисова раскрыла подробности госпитализации Татьяны Васильевой: «Она плакала. Помоги, я заражена»

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Дана Борисова раскрыла подробности госпитализации Татьяны Васильевой: «Она плакала. Помоги, я заражена»
фото: Татьяна Васильева, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о госпитализации известной актрисы Татьяны Васильевой. Накануне 73-летняя знаменитость пожаловалась на недомогание и вызвала «скорую».

«Татьяна позвонила мне в три часа дня. Она плакала. Единственный вопрос, который у нее был – Дана, помоги устроить в больницу, я заражена ковидом! Она звонила мне каждые две минуты, ей было страшно, она была в панике … Народная артистка звонила и плакала, умоляла, чтобы ей помогли», - вспоминает Борисова в stories-Instagram.

Телеведущая добавила, что попасть сейчас в нормальную больницу достаточно сложно. По ее словам, найти отдельную палату, чтобы рядом не было зараженных помогли только высокие связи.

На данный момент Татьяне Васильевой предстоит сдать необходимые анализы, чтобы выяснить диагноз.

 
 
 
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Публикация от Татьяна Васильева (@vasileva_vtg)19 Мар 2020 в 11:52 PDT

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