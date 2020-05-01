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Андрей Разин обвинил власти Украины в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин обвинил власти Украины в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо
Андрей Разин, фото из соцсети

Музыкальный продюсер Андрей Разин обвинил власти Украины в смерти солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Нина Кирсо скончалась 30 апреля в Полтаве в возрасте 56 лет. Около двух лет назад у певицы случился инсульт, она находилась в тяжелом состоянии, впала в кому.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - просил Разин прошлым летом.

Разин хотел навестить Нину. Продюсер надеялся  помочь певице. Он обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину.  Но ответа не последовало. Разин не смог навестить артистку.  Вчера ее не стало.

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