Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет

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1 мая 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

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Бывшая солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла 30 апреля в Полтаве. Артистке было 56 лет. О смерти Нины Кирсо в тот же день написала ее сестра Алла. «Час назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитв о рабе божьей Нине», - написала Алла на своей странице в Facebook.

Продюсер Андрей Разин ранее рассказывал, что у Нины Кирсо летом 2018 года случился инсульт, и она впала в кому.

Женщина находилась в состоянии комы почти два года.

Нина Кирсо - уроженка Полтавы. Она работала с известным певцом Михаилом Муровым и коллективом «Олимпия». Тогда музыканты записывали и свои песни.

В 1988 году артисты создали группу «Фристайл» и начали выступать отдельно. Супруг Нины Кирсо Анатолий Розанов был руководителем, композитором и продюсером группы. В «Фристайле» солировал и Вадим Казаченко, замляк Нины Кирсо.

Последний альбом группы вышел десять лет назад.