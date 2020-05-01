Певица Севара Назархан в преддверии 75-летия Победы: «Война должна стать для нас уроком»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 мая 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Facebook

9 мая Узбекистан вместе со всем миром будет отмечать важнейший праздник – победу над фашистской Германией. В борьбе с фашизмом более 420 тысяч узбекистанцев отдали свои жизни, а всего на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики. Известная певица Севара обратилась к ветеранам в преддверии этого дня.

Празднование Дня памяти и почестей в этом году в Узбекистане пройдет без массовых мероприятий и церемоний в связи с карантинными мероприятиями. Однако уже сейчас люди выражают слова благодарности победителям. Не стала исключением и Заслуженная артистка Республики Узбекистан певица Севара: "Я думаю, нам, людям родившимся в мирное время, сложно понять, что такое война. Когда я была ребенком и смотрела фильмы о войне, у меня почему-то присутствовало интуитивное ощущение, что в них что-то не так, что-то приукрашено, слишком уж всё красиво. Со временем понимаешь, что война – это просто большая бойня, где нет правды и лжи", – поделилась своим мнением певица.

"Сегодня технологии взмывают вверх и где-то даже берут превосходство над человечеством. Вторая мировая война должна стать для нас всех уроком. Но к сожалению, войны, хоть и не таких масштабов, продолжаются и сейчас. Мне хочется верить, что зло будет побеждено, потому что оно не только коварное, но и умное. А любая война – это весы добра и зла. Желаю ветеранам покоя, и хочу верить, что вокруг есть люди, которые о них заботятся и скрашивают дни".

Ранее мы писали, что в период пандемии Севара работает волонтером в Едином координационном центре помощи социально незащищенным категориям граждан в Ташкенте. В центр поступает информация о тех, кто нуждается в продуктах или лекарствах, а затем волонтеры развозят посылки от спонсоров по адресам.