Жигунов рассказал о расставании с супругой

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1 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Сергей Жигунов. Фото: соцсети

Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что он опять расстался с женой Верой Новиковой из-за молодой любовницы. В 2007 году артист уже уходил от супруги к Анастасии Заворотнюк, но два года спустя вернулся в семью.

Сейчас выбор 57-летнего Жигунова пал на молодую журналистку Викторию Ворожбит. Поклонники актера отмечают, что внешне девушка похожа на Заворотнюк. Сейчас артист и его возлюбленная находятся вместе на самоизоляции в его усадьбе в подмосковном Абрамцево.

На фоне разговоров о расставании Жигунова с супругой появилась информация и о разделе имущества, в том числе недвижимости. «Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», - прокомментировал актер ситуацию.