В надежде на правильный ракурс. Ведущий телеканала ABC вышел в эфир в пиджаке и без штанов, чем очень порадовал зрителей

Ведущий телеканала ABC Уилл Рив вышел в эфир Good Morning, America без штанов с надеждой на бегущую строку, которая прикрывала его до момента, пока не сменился ракурс.
Но не судьба, как только сменился ракурс и редакторы убрали плашку с титрами, весь мир увидел не только его строгий костюм и галстук, но и голые колени под столом.
«Вау, как креативно!», «Жаль, что не успела разглядеть, какое у него нижнее белье», «Вот это взбодрил с утра зрителей, так взбодрил», «Теперь он мой кумир!» - комментируют необычное выступление журналиста пользователи Сети.