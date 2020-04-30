В надежде на правильный ракурс. Ведущий телеканала ABC вышел в эфир в пиджаке и без штанов, чем очень порадовал зрителей

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

30 апреля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущий телеканала ABC Уилл Рив вышел в эфир Good Morning, America без штанов с надеждой на бегущую строку, которая прикрывала его до момента, пока не сменился ракурс.

Но не судьба, как только сменился ракурс и редакторы убрали плашку с титрами, весь мир увидел не только его строгий костюм и галстук, но и голые колени под столом.

«Вау, как креативно!», «Жаль, что не успела разглядеть, какое у него нижнее белье», «Вот это взбодрил с утра зрителей, так взбодрил», «Теперь он мой кумир!» - комментируют необычное выступление журналиста пользователи Сети.