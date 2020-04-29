В возрасте 53 лет скончался актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Инферно»

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29 апреля 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Gazeta.ru

пленка, pixabay.com

Всемирно известный индийский актер Ирфан Кхан, который сыграл в картинах "Миллионер из трущоб", "Новый Человек-паук", "Инферно", "Мир Юрского периода" и других, скончался в возрасте 53 лет.

Известно, что за день до смерти Ирфан Кхан был доставлен в больницу с острой кишечной инфекцией.

В 2018 году у актера обнаружили опухоль в кишечнике. Мужчина прошел длительное лечение в Лондоне и, согласно заявлениям врачей, выздоровел. Кхан продолжил сниматься в кино, в частности сыграл роль в комедии "Английский на среднем уровне", которая вышла в прокат в марте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Filmescu ???? (@dr.filmescu)29 Апр 2020 в 10:32 PDT